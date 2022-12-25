ملعبا الرباط وطنجة يحتضنان مباريات “الموندياليتو “

هبة بريس - الرياضة

قالت شبكة “بي إن سبورتس” القطرية بأنه تم اختيار ملعبا مولاي عبد الله بمدينة الرباط وملعب طنجة الكبير، لاحتضان منافسات كأس العالم للأندية المزمع تنظيمه بالمغرب في الفترة الممتدة من فاتح إلى 11 فبراير المقبل.

وينتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن اختيار طنجة والرباط لاحتضان كأس العالم للأندية في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جاني إنفانتينو، أعلن عن منح المغرب شرف تنظيم منافسات كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

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