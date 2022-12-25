El atacante portugués Cristiano Ronaldo gesticula durante el partido de los cuartos de final del Mundial ante Marruecos, el sábado 10 de diciembre de 2022, en el estadio Al Thumama en Doha, Qatar. (AP Foto/Ricardo Mazalán)

شقيقة رونالدو تدخل على خط انتقاله للنصر السعودي

2022-12-25 / 14:01
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هبة بريس

سخرت شقيقة كريستيانو رونالدو، إلما أفيرو، من التقارير التي تزعم أن الأسطورة البرتغالية في عالم كرة القدم، سيتلقى تدريبات مكثفة في السعودية.

وذكر تقرير لصحيفة “ماركا” الإسبانية، في وقت سابق، أن اللاعب يعتزم توقيع عقد لمدة سبع سنوات مع نادي النصر السعودي، منها عامين ونصف كلاعب، على أن يمثل السعودية سفيرا لها خلال المدة المتبقية من العقد، حيث تفكر المملكة في التقدم بملف استضافة كأس العالم 2030 مع مصر واليونان.

وشاركت إلما، وهي إحدى شقيقتيه إلى جانب كاتيا أفيرو، لقطة شاشة للمقال على قصتها على إنستغرام وعلقت عليها بأنه “نكتة نهاية العام”.

ورغم تزايد الحديث عن توقيع مرتقب لللاعب مع نادي النصر السعودي، فإنه لم يتم الإعلان عن الصفقة رسميا.

ونقلت صحيفة “لا تاردي” الإسبانية، عن مصادر بأن اللاعب سيحضر، الاثنين، مواجهة النصر والهلال في قمة المرحلة العاشرة من الدوري السعودي.

والأحد، انتشر على موقع تويتر فيديو لبعض الجماهير يهتفون لرونالدو، في أحد الملاعب بالسعودية

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