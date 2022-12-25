حكم نهائي كأس العالم يرد على اتهامات الفرنسيين

هبة بريس _ رياضة

خرج الحكم البولندي، سيمون مارسينياك، عن صمته بشأن الانتقادات التي طالت التحكيم في مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين، الأحد الماضي.

ورد الحكم على تلك الانتقادات قائلا: “ما هو تأثير نهوض البدلاء من أماكنهم ودخولهم إلى الملعب؟ سيؤثر إلغاء الهدف على المباراة. لم يذكر الفرنسيون الصورة التي يمكننا أن نرى فيها وجود سبعة فرنسيين في الملعب، عندما سجل مبابي”.

وقالت صحيفة “ماركا” إن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يؤيد مارسينياك، وأن الحكم البولندي يحظى بدعم، بيرلويغي كولينا، رئيس لجنة التحكيم في فيفا.

وكان الإيطالي بييرلويغي كولينا، رئيس لجنة الحكام في “فيفا” والحكم الشهير سابقا، أشاد بأداء البولندي مارسينياك في نهائي كأس العالم.

وقال كولينا: “لقد كان أقوى من التكنولوجيا. اتخذ قرارات في الميدان كانت دقيقة وجيدة بشكل لا يصدق”

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1