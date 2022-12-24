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الجزائر ..توقيف صحافي وإغلاق إذاعته وموقعه الإخباري

2022-12-24 / 23:39
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هبة بريس - وكالات

أوقف الأمن الجزائري الصحافي إحسان القاضي مدير إذاعة “راديو أم” وموقع “مغرب إيمارجون” الإخباري اللذين تم إغلاقهما، بحسب ما ذكر موقع الإذاعة مساء السبت بينما تحقق مراسل وكالة فرانس برس من صحة الأمر.

وكتب موقع إذاعة “راديو أم” “داهمت مساء اليوم، مصالح الأمن بالزي المدني، مقر “أنترفاس ميديا” الناشرة لـ”راديو أم”و +مغرب إيمارجون”, بحضور مدير الموقعين ومؤسسهما الصحافي إحسان القاضي مكبل اليدين”.

وتوجّه مراسل وكالة فرانس إلى مقر الوسيلتين الإعلاميتين بوسط العاصمة الجزائرية حيث كانت الأبواب مغلقة بينما تجمع بعض الصحافيين.

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