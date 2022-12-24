الملك يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة عيد استقلال بلاده

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “يسرني أن أعرب لكم عن أحر التهاني بمناسبة عيد استقلال دولة ليبيا الشقيقة، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الليبي بالتقدم والازدهار في ظل الأمن والوحدة والاستقرار”.

وأضاف الملك محمد السادس “كما أغتنمها سانحة طيبة لأسجل مدى تقديري لعلاقات الأخوة والتضامن المتميزة التي تجمع شعبينا وبلدينا، مؤكدا لكم حرصنا الدائم بالمملكة المغربية على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بتعاوننا الثنائي في مختلف المجالات”.

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