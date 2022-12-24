البيضاء.. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 25 ألف قرص “اكستازي”

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 25 ألف قرص من مخدر الإكستازي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى ضبط هذه الشحنة من المؤثرات العقلية بحوزة سائق شاحنة للنقل الدولي مسجلة بأوروبا، والذي قام بتهريبها انطلاقا من إسبانيا وحاول تسليمها للمشتبه فيه الثاني بمدينة الدار البيضاء.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز الأقراص المهلوسة المضبوطة، كما تم حجز الشاحنة التي يشتبه في استخدامها في عملية التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار البلاغ إلى الاحتفاظ بالسائق والمشتبه فيه الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات الوطنية والدولية المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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