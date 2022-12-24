البيضاء.. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 25 ألف قرص “اكستازي”

2022-12-24 / 12:40
0
هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 25 ألف قرص من مخدر الإكستازي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى ضبط هذه الشحنة من المؤثرات العقلية بحوزة سائق شاحنة للنقل الدولي مسجلة بأوروبا، والذي قام بتهريبها انطلاقا من إسبانيا وحاول تسليمها للمشتبه فيه الثاني بمدينة الدار البيضاء.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز الأقراص المهلوسة المضبوطة، كما تم حجز الشاحنة التي يشتبه في استخدامها في عملية التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار البلاغ إلى الاحتفاظ بالسائق والمشتبه فيه الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات الوطنية والدولية المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: 36.6 مليون مشترك بخدمة الأنترنت بالمغرب خلال 2022

تقرير: 36.6 مليون مشترك بخدمة الأنترنت بالمغرب خلال 2022

2022-12-24 / 15:15
Photo of اكراهات النقل المدرسي بإقليم سطات.. جمعويون يدقون باب المجلس الاقليمي

اكراهات النقل المدرسي بإقليم سطات.. جمعويون يدقون باب المجلس…

2022-12-24 / 11:41
Photo of النقل الجوي.. حركة نقل المسافرين تستعيد 97% من مستواها

النقل الجوي.. حركة نقل المسافرين تستعيد 97% من مستواها

2022-12-24 / 11:19
Photo of طقس السبت.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2022-12-24 / 10:32
Photo of المغرب يساهم بنشاط في إيجاد توافق حول ميزانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

المغرب يساهم بنشاط في إيجاد توافق حول ميزانية الوكالة…

2022-12-23 / 23:01
Photo of “الحركة الشعبية “..الرياضة ليست مجرد لعبة بل قيم وصوت للشعوب

“الحركة الشعبية “..الرياضة ليست مجرد لعبة بل قيم وصوت…

2022-12-23 / 22:07
Photo of تسريبات لمعطيات شخصية .. “الاعلان عن اتخاذ الإجراءات المناسبة”

تسريبات لمعطيات شخصية .. “الاعلان عن اتخاذ الإجراءات المناسبة”

2022-12-23 / 21:09
Photo of رسمي : ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية بـ 1.5 في المئة عند متم أكتوبر

رسمي : ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية بـ 1.5 في…

2022-12-23 / 20:55
Photo of شجار حول “جوان” يتسبب في مق__تل خمسيني ضواحي مراكش

شجار حول “جوان” يتسبب في مق__تل خمسيني ضواحي مراكش

2022-12-23 / 20:44
Photo of كلميم : فعاليات ترفض تربص “مافيا الدلاح” بواحة تغجيحت

كلميم : فعاليات ترفض تربص “مافيا الدلاح” بواحة تغجيحت

2022-12-23 / 20:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق