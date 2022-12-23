أول تصريح للرئيس الجزائري بشأن غياب منتخب بلاده عن مونديال قطر
هبة بريس _ الرباط
علق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على غياب منتخب “محاربي الصحراء” عن بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.
وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية مساء أمس الخميس، عبر الرئيس الجزائري عن حسرته لغياب منتخب بلاده عن المونديال الذي أقيم لأول مرة على أرض عربية.
وقال تبون: “غياب منتخبنا عن المونديال يعتبر أكثر من خيبة، المشكلة لا تتعلق بالإصلاح، ما وقع وقع”.
وأضاف: “تأسفت كثيرا لغياب الجزائر عن أول مونديال يقام في بلد عربي وقريب منا. شاءت الأقدار، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ربنا لم يكتب لنا هذا وهو يعرف الأسباب”.
وكان الرئيس الجزائري قد حضر حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر، رغم غياب منتخب بلاده عن المونديال.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0
10 تعليقات
Conard لادين لادنيا بيدق المجرم شنقريحة وعصابته دوزيام فرنسيس الام جزاءرية والأب فرنسي،خليط،بناشي الحراميين الذين،قتلوا 250000من الخراءريين في العشرية السوداء والله يمهل ولايهمل ايها،العجزة القتلة
يجب تجاهلهم كما فعلوا معنا.نظام الكابرانات تعقدوا من بلوغ الاسود لنصف نهاية كاس العالم
من فضلكم إسمهم “ثعالب الصحراء” وليس “محاربي الصحراء”…هذا إسم جديد دخيل يعني الحرب والقتال وما إلى ذلك من خزعبلات الكابرانات…. الاسم في محركات البحث هو “ثعالب الصحراء” وليسوا اكثر من ذلك.
كفاكم السب الشتم الا يمكن اسبدال مكان كلمة خبيتة بكلمة طيبة؟؟؟ ولكم اجرها عند الله.
ضربة اليدين على الكرسي، تلخص مدى تأثير نجاح المنتخب المغربي🇲🇦 في الدورة. والله يتألم المسكين
رئيس مبوق 😂😂
سوف يعاد كأس العالم وتشاركون بعد الانتصار على الكامرون
واش هادا رئيس دولة لاحولة ولا قوة الا بالله
اول مرة لم يقل المؤامرة من هك
المغاربة و الجزائريون إخوة فرق بينهم الإستعمار الفرنسي ليكونوا فريسة سهلة
اللهم هيئ لهذه الأمة من توحد على يديه كلمتها و يلم شملها