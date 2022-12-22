لاعب فرنسي: “الفيفا” ظلم بونو.. وجامل أكبر “وغد” في العالم

هبة بريس - وكالات

اعتبر عادل رامي لاعب منتخب فرنسا الحائز على كأس العالم 2018 أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ظلم حارس المغرب ياسين بونو في جائزة أفضل حارس في المونديال الأخير، لافتا أن “فيفا” جامل حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز الذي وصفه بـ”أكبر وغد في العالم”.

وكتب عادل رامي لاعب تروا الفرنسي الحالي عبر “إنستغرام” على صورة مارتينيز: أكبر وغد في العالم، أكثر لاعب مكروه في العالم حالياً.

وختم رامي بصورة ياسين بونو حارس منتخب المغرب: هذا هو القفاز الذهبي الحقيقي.

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