لاعب فرنسي: “الفيفا” ظلم بونو.. وجامل أكبر “وغد” في العالم
هبة بريس - وكالات
اعتبر عادل رامي لاعب منتخب فرنسا الحائز على كأس العالم 2018 أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ظلم حارس المغرب ياسين بونو في جائزة أفضل حارس في المونديال الأخير، لافتا أن “فيفا” جامل حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز الذي وصفه بـ”أكبر وغد في العالم”.
وكتب عادل رامي لاعب تروا الفرنسي الحالي عبر “إنستغرام” على صورة مارتينيز: أكبر وغد في العالم، أكثر لاعب مكروه في العالم حالياً.
وختم رامي بصورة ياسين بونو حارس منتخب المغرب: هذا هو القفاز الذهبي الحقيقي.
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8 تعليقات
الفيفا جاملت قبل ذلك المنتخب الفرنسي على حساب المغربي
قال الحقيقة، احسن حارس هو بونو او حارس كرواتياو احسن لاعب صاعد هو اوناحي
بونو من افضل حراس المرمى بكأس العالم ان لم يكن افضلهم ولكن حارس الا،رجنتين ساهم بشكل رئيسي في تحقيق بلاده للقب المونديال من الصعب تجاهل ذلك
لا ننكر ان ياسين بونو قدم اداء خرافي لكن من يتصدى لتسديدة حاسمة امام استراليا وتصدي خرافي امام فرنسا في اخر دقيقة في الشوط الاضافي الثاني ومن يتصدا لركلتي ترجيح في النهائي الا يستحق القفاز الذهبي عن جدارة ❤️
هويستحق القفاز الذهبى ولكن عند استلامه كان حركاته مو بالمستوى المطلوب مع الاسف
تعليق في مكانه و حقيقي امليانو سددت عليه خمسة عشر تسديدة دخلت في مرماه عشرة و بونو سدد عليه أكثر خمسة عشر تسديدة لم تستقبل شباكه الا خمسة أهداف
احسن حارس في المونديال
لاعب بدون اخلاق و شوه صورة الارجنتين