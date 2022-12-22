صناعة السيارات.. مجموعة يابانية تعتزم استثمار 1,96 مليار درهم بالمغرب

هبة بريس

تعتزم المجموعة اليابانية “سوميتومو” (Sumitomo) إطلاق 9 مشاريع صناعية جديدة بالمغرب، تهم أنشطة تصنيع الأسلاك الكهربائية والمكونات بمبلغ استثماري إجمالي قدره 1,965 مليار درهم.

وفي هذا الصدد، تم توقيع اتفاقية إطار، الأربعاء بالرباط، بين وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة « سوميتومو » بهدف تعزيز دينامية منظومة السيارات المغربية من خلال إنشاء هذه المشاريع التسعة الجديدة في جهات مختلفة من المملكة، ومن ضمنها جهات الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات، إضافة إلى إحداث 16.000 منصب شغل مباشر جديد بحلول سنة 2028.

وسيتم، في هذا السياق، إطلاق أول مشروع استثماري لهذه الاتفاقية الإطار من قبل فرع المجموعة « SEBN » بأبي القنادل، مع إنشاء وحدة صناعية جديدة مخصصة لتصنيع الأسلاك الكهربائية. وستتيح هذه الاتفاقية الاستثمارية، التي تبلغ قيمتها أزيد من 320 مليون درهم، إحداث أكثر من 4500 منصب شغل.

وبهذه المناسبة، أشار وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى أنه « بفضل هذا الاستثمار الجديد لمجموعة سوميتومو، تؤكد المنصة المغربية للسيارات جاذبيتها للموردين العالميين، مما يسمح لنا بمواصلة إحداث فرص الشغل لشبابنا المغاربة ».

وأضاف أن « ذلك يثبت مجددا الثقة الكبيرة التي تحظى بها منظومتنا من قبل المستثمرين، بما أنهم لا يترددون في الاستثمار وإعادة الاستثمار ».

كما أبرز السيد مزور أهمية قطاع السيارات المغربي ومكانته الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني على مستوى إحداث الوظائف والصادرات.

من جانبه، أعرب الرئيس المدير العام لشركة » Sumitomo-SEBN المغرب »، عادل سمريش، باسم مجموعة سوميتومو، عن ارتياحه للتوقيع على هذه الاتفاقية الإطار التي تمكن من توسيع وتنويع أنشطة المجموعة في عدة جهات من المغرب.

كما أعرب، بالمناسبة ذاتها، عن ثقة المجموعة في الكفاءات المغربية القادرة على إطلاق هذا المشروع ومشاريع أخرى خلال السنوات المقبلة، بهدف تعزيز تنافسية هذه المقاولة.

وتعد مجموعة « سوميتومو » للصناعات الكهربائية مورد سيارات رائد ومتخصص في إنتاج أسلاك التوصيل والمكونات الإلكترونية وأنظمة المواصلات.

وتوظف المجموعة أزيد من 272 ألف شخص من خلال أكثر من 400 مصنع إنتاج منتشرة عبر القارات الخمس.

وتتواجد « سوميتومو » بالمغرب منذ سنة 2001، عبر 4 فروع. ويتعلق الأمر بـ »SEWS MFZ » و »SEWS MAROC » و »SEBN » و » »SEWS CABIND، وتشغل حوالي 30 ألف شخص.

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