إسبانيا تسجل أشد أعوامها حرارة في 2022

هبة بريس _ وكالات

توشك إسبانيا على اختتام أشد أعوامها حرارة على الإطلاق، حسب هيئة الأرصاد الوطنية الأربعاء.

وقالت الهيئة إن البيانات الأولية تشير إلى أن 2022 سينتهي بمتوسط درجات حرارة يومية أعلى من 15 درجة مئوية لأول مرة على الإطلاق منذ بدء التوثيق في 1961.

وأضافت أن أكثر أربع سنوات حرارة على الإطلاق في إسبانيا جاءت جميعها منذ 2015.

وأوضحت هيئة الأرصاد الإسبانية أنه بالرغم من هطول الأمطار مؤخرا، فإن إسبانيا تنتظر أحد أكثر أعوامها جفافا حتى الآن. كان عاما 2005 و2017 فقط هما الأكثر جفافا في هذا الوقت من العام.

وتعاني أوروبا من عام جاف وحار بشكل استثنائي شهد حرائق غابات ودمر محاصيل ومزروعات وأدى إلى فرض قيود على المياه. ويربط خبراء وسلطات أوروبية الطقس المتطرف بظاهرة تغير المناخ.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0