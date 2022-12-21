“الحافظي”.يتباحث مع وفد من دول مجلس التعاون الخليجي حول ” تطوير التعاون “

هبة بريس _ الرباط

أجرى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع وفد رفيع المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي حول سبل تطوير التعاون في مجالات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

وأوضح المكتب في بلاغ له أن هذا اللقاء يدخل في إطار الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك بين المملكة المغربية ومجلس التعاون الخليجي في مجالات الكهرباء والماء والتطهير السائل والذي انعقد يومي 20 و21 دجنبر 2022 بالمغرب.

وقد مثل هذا اللقاء فرصة للتباحث مع ممثلي هذه الدول حول تجربة الجانبين وسبل التعاون بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي في هذه المجالات.

وفي بداية هذا اللقاء، قام الوفد بزيارة ميدانية لمحطة معالجة المياه أبي رقراق للاطلاع على تجربة المكتب في إنتاج الماء الشروب والتقنيات المستعملة من طرف المكتب في معالجة المياه.

وبعد هذه الزيارة الميدانية، استقبل السيد الحافظي أعضاء الوفد حيث استعرض استراتيجية المكتب في ميادين الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

في ما يتعلق بالكهرباء، أبرز السيد الحافظي الاستراتيجية الطاقية للمملكة المغربية التي تهدف إلى تأمين التزويد بالطاقة الكهربائية وتطوير الطاقات المتجددة، حيث أشار السيد المدير العام إلى أن المغرب يمتلك قدرات هائلة من الطاقة الشمسية والريحية مكنته من بلوغ نسبة مهمة من الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة مما أتاح إنتاج الكيلوواط ساعة بكلفة تعد من بين الأكثر تنافسية على الصعيد العالمي.

كما أشار السيد الحافظي إلى أن المغرب يعمل على بلورة استراتيجية طاقية جديدة تهدف إلى تقليص التبعية للخارج مع تطوير مصادر طاقات جديدة كالهيدروجين الأخضر.

وفي مجال الماء، عرض المدير العام استراتيجية المكتب في هذا المجال بالإضافة إلى برنامج العمل الطموح الهادف لتأمين التزود بمياه الشرب والحد من تأثير وضعية الإجهاد المائي الحالي الذي تعرفه بلادنا.

وفي هذا الصدد، ذكر السيد الحافظي أن المغرب لجأ إلى تطوير الموارد المائية غير التقليدية وخصوصا تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

وبالنسبة لأعضاء وفد مجلس التعاون الخليجيٍ، يضيف المصدر ذاته، فقد عبروا عن رغبتهم في تطوير التعاون مع المغرب في مجالات تدخل المكتب وخصوصا في ما يتعلق بالتقنيات الحديثة لإنتاج الماء الشروب والطاقات المتجددة والبحث والتطوير.

وخلال هذا اللقاء، اتفق الطرفان على الاستفادة من تجاربهما الناجحة وتبادل خبراتهما عبر وضع برامج للتعاون وتبادل الزيارات في ميادين الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

وخلص البلاغ إلى الوفد قام بزيارة للمحطة الريحية لإنتاج الكهرباء بطنجة قصد الاطلاع على الإنجازات المهمة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مجال الطاقات المتجددة.

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