ديو يجمع أسماء لمنور وأصالة.. و الأخيرة تعلق :” من زمان متمنية غنًى أغنية مغربيّة”

نجلاء مزيان

تقاسمت النجمة السورية أصالة مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي “برومو” الديو الذي يجمعها بزميلتها النجمة المغربية أسماء لمنور.

و نشرت أصالة مقطع فيديو من برومو الأغنية الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، مبرزة رغبتها الكبيرة في غناء أغاني مغربية.

و علقت أصالة قائلة :”بكل لحظة من لحظات التسجيل والتصوير كان فيه فرح وشغف وانتظار للّحظة اللى نحنا فيها.. من زمان كتير متمنية غنًى أغنية مغربيّة وصار الوقت وكمان عملتها مع صديقه وأخت موهوبة راقية تعشق مثلى الموسيقى وعايشة من خلالها”.

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