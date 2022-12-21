Fans light flares during a homecoming parade of Morocco national soccer team in central Rabat, Morocco, Tuesday, Dec. 20, 2022. Morocco national team won the fourth place at the last World Cup. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

ناشط سياسي جزائري يصف استقبال الأسود ب” الهمة والشان”

2022-12-21 / 15:03
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محمد منفلوطي_هبة بريس

وصف الاعلامي والناشط السياسي والحقوقي الجزائري ورئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية “وليد كبير”، (وصف) الاستقبال الذي خصصه الملك محمد السادس نصره الله لأسود الأطلس بأنه إستقبال الهمة والشان.

وكتب وليد معلقا : “تقاليد وعراقة!أروع صور لإستقبال وطنٍ لأبنائه الأبطال، المغرب الدولة الأمة..ربي يحفظ هذا البلد السعيد ويديم أفراحه اللهم آمين.
وأضاف المعرض الجزائري وليد كبير، تعليقا على صورة الملك وسط أعضاء المنتخب الوطني وامهاتهم، بالقول: ” جلالة الملك محمد السادس في صورة جماعية عائلية مع الأبطال أسود الأطلس وأمهاتهم بالقصر الملكي بالرباط!
‏المغرب يُبدع رياضيا وإنسانيا!
‏الصورة درس في القيم الإجتماعية ورسالة حضارية!
‏إنها ليست مجرد كرة قدم!

هذا وكان جموع المغاربة قاطبة تحت القيادة الرشيدة لملك البلاد، قد خرجوا أفواجا إلى شوارع الرباط لاستقبال أسود الأطلس وهم عائدون من ملحمة قطر، كأول منتخب عربي وافريقي حقق المستحيل في تاريخ كرة القدم، مما جعله يحظى باحترام وتقدير شعوب العالم.

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