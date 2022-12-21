سفيان البقالي

المغربي سفيان البقالي أفضل رياضي في إفريقيا لعام 2022

2022-12-21 / 12:17
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هبة بريس

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى عن اختيار المغربي سفيان البقالي بطل العالم في سباق 3000 متر حواجز ، كأفضل رياضي (ذكور) لعام 2022 في إفريقيا.

وتقدم البطل الأولمبي المغربي، الفائز بالدوري الماسي والذي حقق أفضل رقم في الموسم في سباق 3000 متر موانع (7: 58.28) ، على الكينيين ، إليود كيبشوغ ، بطل العالم في سباق الماراطون وإيمانويل كورير ، بطل العالم في سباق 800 متر ، حسبما علم لدى الكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى، ومقرها في دكار.

وأضاف المصدر أنه تم اختيار النيجيرية توبي أموسان ، بطلة العالم لسباق 100 متر حواجز وحاملة اللقب العالمي، كأفضل رياضية في القارة، متقدمة على الكينية فيث كيبيغون بطلة العالم في سباق 1500 متر وعلى بطلة العالم الإثيوبية في سباق 10 آلاف متر ليتيسينبيت جيدي.

كما تم اختيار بطلة العالم تحت 20 سنة الكينية فيث شيروتيتش (3000 م حواجز) والبوتسواني ليتسيل تيبوغو (100 م) كأفضل الرياضيين الواعدين، فيما اختير مدرب تيبوغو كيبونيموديسا دوز موسيمانياني أفضل مدرب لهذا العام.

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