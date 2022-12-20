مارك : العالم أرسل 25 مليون رسالة كل ثانية خلال نهائى المونديال

2022-12-20 / 19:04
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هبة بريس _ وكالات

قال مارك زوكربيرج في منشور عبر حسابه على فيس بوك، أن منصة واتس آب حققت رقم قياسي خلال نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022، حيث قال أنه تم تبادل 25 مليون رسالة في الثانية خلال المباراة النهائية في المونديال، كما كشف زوكربيرج أيضا أن منشور ليو ميسي في كأس العالم الآن هو الأكثر إعجابًا في تاريخ إنستجرام.

يذكر أنه وفقا لآخر إحصائية كشفت عنها شركة الأبحاث السوقية oberlo، فإن واتس آب يمتلك قرابة 2 مليار مستخدم حول العالم، كما أنه كان يتم إرسال 4.2 مليار رسالة في الساعة، أو69 مليون في الدقيقة ، وأكثر من 1.1 مليون في الثانية، وهو ما يجعل عدد الرسائل خلال كأس العالم رقم قياسي.⁶

وفي سياق أخر طرحت واتس آب مؤخرًا الصور الرمزية لمستخدميها، وفي منشور بالمدونة ، وقال واتس آب إن “الصورة الرمزية الخاصة بك هي نسخة رقمية منك يمكن إنشاؤها من المليارات من مجموعات تسريحات الشعر المتنوعة وميزات الوجه والأزياء،” على واتس آب، ويمكن للمستخدمين الآن استخدام الصورة الرمزية الخاصة بهم كصورة لملفهم الشخصي أو اختر من بين 36 ملصقًا مخصصًا تعكس العديد من المشاعر والأفعال المختلفة.

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