حافلة الأسود في جولتها بشوارع سلا والرباط

هبة بريس _ الرباط

وصل المنتخب المغربي لكرة القدم مساء الثلاثاء، إلى مطار العاصمة الرباط قادما من قطر، بعد حصوله على المركز الرابع في مونديال قطر 2022 لأول مرة عربيا وإفريقيا

وحطت الطائرة التي تقل المنتخب بالمطار، وكان في استقبالها مسؤولون وأهالي اللاعبين.

ولغرض الترحيب والتشجيع احتشد مئات الآلاف من المغاربة بالعاصمة الرباط، لاستقبال شعبي وجماهيري كبير للمنتخب المغربي الذي استقل حافلة مكشوفة

وامام الحضور الجماهيري الغفير ..لوحت كتيبة الركراكي بأيديها لتقديم التحية الى الجماهير التي كانت بالألاف .

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