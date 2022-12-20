“طالبان” تحظر التعليم الجامعي للفتيات

هبة بريس _ وكالات

أعلنت حركة “طالبان” الأفغانية حظر التعليم الجامعي على الفتيات حتى إشعار آخر.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان حافظ ضياء الله هاشمي أن “وزارة التعليم العالي وجهت خطابا إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة ينص على أن التعليم العالي للفتيات محظور حتى إشعار آخر”.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة بعد فرض طالبان، في وقت سابق، قيودا على التعليم قبل الجامعي للفتيات، وحظر دخول النساء للحدائق في العاصمة كابل أو حمامات السباحة والصالات الرياضية.

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