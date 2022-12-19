The FIFA World Cup trophy is presented to the public 12 May 2006 in Berlin, as it tours Germany, where the FIFA Football World Cup takes place from 09 June to 09 July 2006. AFP PHOTO BARBARA SAX

هل تتقدم السعودية بطلب احتضان كأس العالم ؟

2022-12-19 / 18:21
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هبة بريس

قالت صحيفة “التايمز” انها تتوقع تقدم السعودية بالدخول في منافسة على لتنظيم كأس العالم . وجاء فيه أنه وبعد ساعة من فوز السعودية على الأرجنتين في بطولة قطر 2022، كانت نسبة النشاط على تويتر العالمي بشأن كأس العالم من الحسابات السعودية عالية.

وفي الوقت الذي أعلن الملك سلمان عن عطلة رسمية في اليوم التالي للفوز 2-1 يقول المحللون إن المقياس الحقيقي للفوز وما عناه بالنسبة للسعوديين هو حالة الجنون التي ظهرت على تويتر. وبالنسبة للفيفا فعقد مباريات كأس العالم في قطر كان مهما، لأنه سيزيد من عزيمة السعوديين لجلب المباريات مرة أخرى إلى الشرق الأوسط وفي أسرع وقت ممكن. فبعد انتقال البطولة إلى شمال أمريكا والمكسيك في 2026، يجب أن تعود إلى أوروبا بعد أربعة أعوام. لكن السعوديين يريدون التقدم بحل لهذه المشكلة، من خلال مونديال مشترك مع اليونان ومصر، وستكون أول بطولة تعقد في ثلاث قارات، ولكنها تستوفي كل شروط الدوري الأوروبي. ولكن هل ستقبل الفيفا هذا السيناريو؟ وسنرى إن كانت ستقبله، إلا أن السعوديين متأكدون من حظوظهم بعد نجاح ترتيب أول بطولة في العالم العربي، إلى جانب الفوز ضد ليونيل ميسي وفريقه.

وبحسب مصدر قريب من السعوديين، فلن يمر وقت طويل قبل أن تعلن المملكة عن رغبتها بتنظيم مباريات كأس العالم كجزء من مشروع “جودة الحياة” لعام 2030.

وخصصت السعودية ملياري دولار للرياضة بحلول 2024 منها 670 مليون دولار لدعم النوادي الرياضية الخاصة، وقد زاد هذا المشاركة بنسبة 37% في المجالات الرياضية خلال السنوات الماضية.

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‫2 تعليقات

  1. كاس العالم يجب ان يكون في دولة وحيدة او لا بناقص .لانك اثلا ستخسر الكثير فلا معنى لتقاسمه مع الاخرين

  2. هذه مناسبة و فرصة لتوحيد شعوب شمال افريقيا وذلك بتنظيم كاس العالم مشترك بين المغرب . الجزائر و تونس بعيدا عن الصراعات السياسية التافهة

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