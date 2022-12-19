الاتحاد الأرجنتيني عن صورة ميسي بالعباءة: “أنت ملك”

2022-12-19 / 16:19
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هبة بريس - وكالات

أعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن فخره بلاعبه الأسطورة ليونيل ميسي، ونشر على تويتر الصورة التي تظهر إهداء أمير قطر تميم بن حمد العباءة العربية “البشت” للاعب قبيل منحه درع كأس العالم.

وعلق الاتحاد على تويتر: “بالتأكيد..أنت ملك”، في إشارة إلى أن العباءة العربية رمزا للمكانة البارزة التي تضاهي الملوك والأمراء.
وفي السياق، اعتبرت صحيفة “الغارديان” البريطانية الاحتفال القطري باللاعب الأرجنتيني “تتويجا” بجعله يرتدي تلك العباءة السوداء.

وعنونت الصحيفة: “كأس العالم في قطر ينتهي بأكبر نهائي، وتتويج ليونيل ميسي”.

وعلى هذا النحو، ذكرت صحيفة “ذا سيدني مورنينغ هيرالد” الأسترالية أن ميسي “يستحق معاملة استثنائية”، وذلك في مقال للحديث عن العباءة التي ارتداها.

وقالت: “يستحق معاملة استثنائية، سواء من خلال انحناء معجبيه أمامه أو أن يقوم أقوى رجل في قطر( في إشارة للأمير تميم) بإلباسه البشت”.

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‫2 تعليقات

  1. ميسي يصنع الكواكب!
    لا نعطي الأشياء أكثر مما تستحق.
    زياش المغربي أفضل من هذا اللاعب المغرور بكثير

  2. يستحق أن ينحني له الناس
    ؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!
    يا للعجب و يا للهراء
    الوشم و الخمر

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