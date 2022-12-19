الجماهير المغربية تشرع في العودة تباعا للوطن و “لارام” تسخر كل إمكانياتها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بدأت الجماهير المغربية تعود تباعا لحضن الوطن قادمة من دولة قطر بعد نهاية المونديال بتتويج أرجنتيني و تألق مغربي لافت على جميع الأصعدة و المستويات.

و توافدت منذ يوم أمس أعداد كبيرة من الجمهور قادمة من الدوحة القطرية على مطار محمد الخامس من خلال الرحلات الاسثتنائية التي برمجتها شركة الخطوط الملكية المغربية و التي ستستمر كذلك طيلة الأيام القادمة.

الأخيرة، استنفرت كل جهودها و موظفيها و إمكانياتها لتأمين عودة الجماهير المغربية في أحسن الظروف خاصة في ظل الأعداد الكبيرة التي تواجدت بقطر طيلة الأيام الماضية.

كما شهد محيط مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء استنفارا أمنيا كبيرا من خلال تدعيم وحدات الدرك الملكي و الأمن الوطني و القوات المساعدة، بالإضافة لموظفي و عمال المكتب الوطني للمطارات و الخطوط الملكية المغربية “لارام”.

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