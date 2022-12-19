بالتعاون مع حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تحضر لعمل جديد

هبة بريس - وكالات

أفادت مجلة “لها” أن الفنانة شيرين عبد الوهاب استطاعت تخطي الأزمة النفسية التي كانت تمر بها بعد الهجوم عليها إثر عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب عقب الأزمة الصحية التي مرت بها واحتجازها في المستشفى للعلاج من الإدمان.

وكشف مصدر مقرب من شيرين، أنها بدأت بالفعل في التجهيز والتحضير لمفاجآت جديدة لجمهورها من خلال ألبومها القادم الذي تعمل عليه جاهدة خلال الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن شيرين تسعى جاهدة خلال الفترة القادمة لتعويض الغياب عن جمهورها بسبب وجودها في المستشفى وإلغاء عدة حفلات كان من المفترض أن تحييها الفترة الماضية.

وقال إن هناك احتمالية للتعاون في الفترة المقبلة بين شيرين وزوجها حسام حبيب من خلال أغنية جديدة ستطرح بشكل منفرد بعيداً عن الألبوم، وذلك بعد نجاح كبير لأغنية “حبه جنة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0