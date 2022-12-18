اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تهنئ المغرب على إنجازه الكبير

2022-12-18 / 13:55
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هبة بريس

هنأت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، المنبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، المغرب على “إنجازه الكبير” بالتأهل إلى المربع الذهبي لكأس العالم قطر 2022.

وجاء في بلاغ للمنظمة ” تتقدم اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني بالتهنئة للعاهل المغربي محمد السادس والشعب المغربي الشقيق على الانجاز الكبير بوصول المنتخب إلى المربع الذهبي في بطولة كاس العالم المقامة في قطر”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الانجاز غير المسبوق “لم يكن مغربيا فقط، بل كان عربيا وإفريقيا، ويعكس التطور الكبير والكفاءة العالية التي وصل إليها المغرب على كافة الأصعدة اجتماعيا واقتصاديا ورياضيا”.

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