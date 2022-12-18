مواطن يلقى م__صرعه عقب سقوط عرضي بالجديدة

مصباح أحمد – الجديدة

قضى مواطن، في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الأحد، نحبه بشكل تراجيدي، جراء سقوط عرضي من بناية سكنية بحي شعبي في عاصمة دكالة.

هذا، وكان الضحية يرغب في الدخول، في ساعة متأخرة من الليل، إلى بيت أسرته؛ غير أنه لم يكن بحوزته مفتاح الباب. إذ حاول من ثمة الصعود والتسلق، تفاديا لإزعاج الجيران، عبر أعمدة لصيقة بالمنزل، إلى المنزل الكائن بالطابق العلوي، لكنه فقد فجأة توازنه، وسقط على الأرض، حيث اصطدم جسده بقوة مع سطح الأرض الصلب.

وفور إشعارها، انتقلت سيارة الإسعاف من ثكنة الوقاية المدنية، إلى مسرح النازلة، ونقلت على وجه السرعة الضحية، في حالة صحية حرجة، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، حيث خضع داخل قسم الإنعاش، للعناية الطبية المركزة، التي لم تجد نفعا في انتزاعه من مخالب موت محقق.

هذا، وفتحت الضابطة القضائية لدى المصلحة الأمنية التي كانت تؤمن المداومة، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد أسباب وملابسات النازلة المأساوية، التي أودت بحياة شاب في مقتبل العمر.

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