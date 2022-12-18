25 مليون دولار وتقدم فى التصنيف العالمى للمنتخب المغربي

2022-12-18 / 12:00
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هبة بريس _ رياضة

احتل المركز الرابع فى كأس العالم 2022، بعد خسارته فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف، إلا أنه رغم الهزيمة حقق الكثير من المكاسب

أول منتخب عربي يحتل المركز الرابع فى كأس العالم.

ـ من المقرر أن يحصل المنتخب المغربي على 25 مليون دولار بعد الحصول على المركز الرابع

ـ المركز المحتمل للمغرب فى تصنيف الفيفا بعد مسيرته المميزة ونتائجه المبهرة هو (11 أو 12).

ـ أصبح المنتخب المغربي صاحب أطول سلسلة من عدم الخسارة للمنتخبات الأفريقية فى كأس العالم على مدار 6 مباريات متتالية.

ـ حافظ على نظافة شباكه خلال 7 مباريات، ليعادل بذلك الرقم القياسي الذى يحمله منتخب نيجيريا.

ـ فاز منتخب المغرب في ثلاث مباريات بكأس العالم 2022، ليعادل بذلك رقم الكاميرون الخاص بأكبر عدد من الانتصارات في نسخة واحدة من أم البطولات.

ـ أصبح منتخب المغرب رقم 25 الذى يتأهل لنصف نهائي كأس العالم، كما بات الثالث الذى يتأهل للمربع الذهبي من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ـ جمع المنتخب المغربي 7 نقاط فى دور المجموعات، وهو رقم قياسي أفريقي، إذ لم يستطع أى منتخب تجاوز حاجز الست نقاط فى النسخ السابقة من كأس العالم.

ـ أصبح يوسف النصيري هداف العرب التاريخي فى كأس العالم، برصيد ثلاثة أهداف، معادلا رقم سامى الجابر أيقونة منتخب السعودية.

فى مباراة المغرب وإسبانيا فى ثمن النهائي أصبح ياسين بونو أول حارس مرمى أفريقي يتصدى لركلة جزاء فى ركلات الترجيح بكأس العالم.

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