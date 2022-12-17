حكيمي ينتفض في وجه رئيس “فيفا” بعد نهاية مباراة المغرب ضد كرواتيا: ماذا تريدون منا ؟
هبة بريس - القسم الرياضي
انتفض الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان الفرنسي في وجه جياني اينفانتينو، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم بعد نهاية مباراة المغرب ضد كرواتيا، ضمن مباراة ترتيب كأس العالم قطر 2022.
ووفقا لشبكة قنوات الكأس القطرية فإن حكيمي دخل في نقاش حاد مع اينفانتينو بعد نهاية المباراة في النفق المؤدي إلى مستودعات الملابس.
وحسب نفس المصدر فإن صوت النقاش كان مرتفعا، بعدما تعرض المنتخب الوطني لظلم تحكيمي في مباراتيه الأخيرتين أمام كل من فرنسا وكرواتيا.
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
1
2
20 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم والحكم ظالم في مقابلة فرنسا وفي مقابلة كرواتيا الله ياخد فيكم الحق
المونديال كان حلما جميلا نظيفا في انطلاقته لكن لعنة الغش و التحكيم المدسوس إضافة إلى فضيحة السوق السوداء في التذاكر حولو نفس هذا المونديال إلى شيء دنيء مغشوش دون أدنى قيمة مع كامل الأسف و مع كامل التضامن مع اللاعبين
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
هده مؤامرة ضد كل العرب وللاسف الفيفا تقرر اعطاء كاس العالم للاجانب وليس للعرب
نحمدو الله خالونا لحتى وصلنا لهذاك المستوى كنت حاسه ان فيفا لن تترك فريق عربي اسلامي افريقي ياخذ الكاس و الكأاس بشهاده العالم المغرب هو من يستحقها
عالم الكرة القدم عالم سياسي كبير لن يفهمها إلى السياسيون
ردة فعل طبيعية بعد الظلم الذي تعرضوا له في مباراة نصف النهائي. اضاعوا لهم تعبهم و قتاليتهم و كل مجهوداتهم ذهبت هباء منتورا
حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم تآمروا علينا و بعثوا وزيرتهم بحجة اصلاح العلاقات
حسبنا الله ونعم الوكيل.. يحدثوننا عن الديمقراطية وهم اكبر ديكتاتوريين
من حقه ان يحتج على الفيفا ليست ديمقراطية سليمة
جعلتمونا نعيش حلم جميل حتى اليوم الخير في المونديال. الشئ الذي جعل سقف طموحنا يعلوا بعد كل مباراة بعدما كنا نرضا بالمشاركة العربية الشرفية فقط. بفضلكم عشنا اول ملحمة أفريقية عربية بهذا الحجم. هنيئا لنا بكم.
اصلا فنضرنا نتما لي خديتو كأس العالم شكرا لكم
أحد الصحفيين سأل مارادونا قبل وفاته على من المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم المقبلة بقطر قبل وفاته ، فأجابه ببرودة دم إسأل الفيفا إلى من ستهدي كأس العالم المقبل رفعت الجلسة.
تحيااااا لك حكيمي
الله يغلبنا عليهم وحسبنا ونعم الوكيل فيهم
للأسف الفيفا هي من تقرر الفوز بكأس العالم
مزال غادي تخرج فيهم دعوة المغاربة حسبي الله ونعم الوكيل
سوف نعود أقوى نراكم يا أبطال في كأس أفريقيا و في كأس العالم ٢٠٢٦ ان شاء الله
عندما يرفعون شان فرنسا يسمونهم فرنسيين وعندما تكون اعمال بعضهم سيئة ينسبون الى بلدهم الاصلي ويقولون فرنسيون من اصل مغاربي هذه هي عنصرية الفرنسي…
بعد مهزلة تحكيمية مع فرنسا وماكرون….اليوم مهزلة الحكم القطري كان دون المستوى…وحرم المغرب من ضربة جزاء حقيقية…. حكم ضعيف الشخصية ومجزرة تحكيمية اخرى بايد عربية….تحية وتقدير لوليد ولابطال اسود المنتخب الوطني المغربي شرفتونا.
Var كالها المرابط دارو ليهم باشً يستعملوه و ربحو وخسرو الفراقي الاخرين