تقارير فرنسية: زيدان يرفض دعوة اتحاد الكرة لحضور نهائي المونديال

2022-12-17 / 17:20
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هبة بريس - وكالات

أفادت تقارير فرنسية، أمس الجمعة، بأن نجم المنتخب الفرنسي السابق، زين الدين زيدان، رفض دعوة ‏موجهة إليه من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، من أجل حضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، ‏التي تجمع بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني.‏

ورفض زيدان الدعوة لحضور مواجهة منتخب “الديوك” أمام الأرجنتين، دون ذكر الأسباب، وفقا لموقع “آر إم سي سبورت”.

ويعد زين الدين زيدان أبرز مرشح لخلافة المدرب الحالي للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشان، في حال رحيله.

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