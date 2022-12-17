المالية العامة.. تقرير حول وضعية تحملات وموارد الخزينة

هبة بريس

في ما يلي النقاط الخمس الرئيسية الواردة في تقرير وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر نونبر والصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية:

1. بلغ عجز الميزانية 48,1 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، أي بزيادة تفوق 15,2 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

2. سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة تقدر بنحو 51,6 مليار درهم، أي بنسبة تبلغ 23,7 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2021.

3. ارتفعت النفقات العادية بنحو 31,7 مليار درهم (زائد 13,9 في المائة)، مسجلة بذلك معدل إنجاز بلغ 99 في المائة.

4. ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 1,3 مليار درهم لتصل إلى 27,3 مليار درهم، لتغطي بذلك زيادة فوائد الدين المحلي (زائد 1,2 مليار درهم) وفوائد الدين الخارجي (زائد 150 مليون درهم).

5. بلغت حاجيات التمويل ما يناهز 49,7 مليار درهم، تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي بقيمة 31,2 مليار درهم وتعبئة التمويلات الخارجية بمقدار 10,1 وكذا الزيادة في ودائع الخزينة بقيمة 7 مليارات درهم.

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