المديرية العامة للضرائب
مقر المديرية العامة للضرائب

مديرية الضرائب تذكر المقاولات بآخر أجل لإيداع التصريح حسب كل بلد

2022-12-17 / 11:25
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هبة بريس

ذكرت المديرية العامة للضرائب، بآخر أجل لإيداع التصريح حسب كل بلد برسم سنة 2022، والمحدد في تاريخ 31 دجنبر الجاري.

وأفادت المديرية، في بلاغ لها، بأنها « تذكر المقاولات الخاضعة للضريبة على الشركات بالمغرب، والمعنية بالتصريح حسب كل بلد، وفق مقتضيات المادة 154 من المدونة العامة للضرائب، بآخر أجل للوفاء بالتزاماتها الضريبية إلكترونيا والمحدد في تاريخ 31 دجنبر 2022 ».

وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، وضعت المديرية رهن إشارة هذه المقاولات دليلا عمليا يتعلق بالتصريح حسب كل بلد، نشرته على موقعها الإلكتروني (www.tax.gov.ma)، إضافة إلى توفير ميزة على مستوى خدماتها عن بعد SIMPL.

وخلص البلاغ إلى أنه بعد إنشاء الحساب الخاص بمنصة SIMPL – انخراط، يتم إيداع التصريح المذكور على منصة SIMPL IS (https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Teleservices).

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