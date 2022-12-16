انفجار حوض أسماك أسطواني في أحد فنادق برلين

2022-12-16 / 19:51
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هبة بريس _ متابعة

انفجر حوض أسماك ضخم يبلغ ارتفاعه أكثر من 12 مترا في بهو أحد فنادق العاصمة الألمانية برلين، مما أدى إلى تدفّق أكثر من مليون لتر من المياه مع أسماك الحوض وإصابة شخصين بجروح وتناثر الحطام على طريق في منطقة مزدحمة.

ووصف الموقع الإلكتروني لـ”أكوا دوم” هذا الحوض بأنه “أكبر حوض أسطواني في العالم”.

وتحطمت جدران الحوض الزجاجية لأسباب لا تزال غير معروفة. وأوقع الانفجار جريحين أُصيبا بشظايا ونُقلا إلى المستشفى للمعالجة، إضافة إلى أضرار ناجمة عن تسرّب المياه.

وكان حوض الأسماك الأسطواني الشكل الموجود في بهو فندق (راديسون بلو) يحوي أكثر من مليون لتر من الماء مع نحو ألف و500 سمكة استوائية غريبة الشكل.

وهرع حوالي 100 شخص من خدمات الطوارئ إلى الموقع، وهو مجمع فخم يحوي فندق راديسون ومتحفا ومتاجر ومطاعم.

وقالت شرطة برلين عبر تويتر “بالإضافة إلى الأضرار البحرية التي لا تصدق، أُصيب اثنان من شظايا الزجاج”. وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء إن سبب انفجار حوض الأسماك ليس واضحا.

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