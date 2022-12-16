“فيفا” يعلن توسيع مسابقة كأس العالم للأندية إلى 32 فريقا ابتداء من 2025

2022-12-16 / 17:36
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، عن توسعة مسابقة كأس ‏العالم للأندية، لتشمل 32 فريقا، وذلك اعتبارا من عام 2025.‏

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي: “ستقام كأس العالم للأندية الجديدة للرجال في عام 2025 وستضم 32 فريقا، البطولة المكونة من 32 فريقا ستمضي قدما، مما يجعلها مثل كأس العالم الحالية”.

وأضاف إنفانتينو في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة: “ستقام كأس العالم للأندية الجديدة للرجال في عام 2025 وستضم 32 فريقا، البطولة المكونة من 32 فريقا ستمضي قدما، مما يجعلها مثل بطولة كأس العالم الحالية”.

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