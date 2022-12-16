انعقاد أول اجتماع لرئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء مع الرئيسة الجديدة للجنة الفرنسية لضبط الطاقة

2022-12-16 / 10:59
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ع محياوي - هبة بريس

على هامش فعاليات منصة الغاز التابعة لمرصد الطاقة المتوسطي (OME) والإتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط (UMP) المنظمة يومي 12 و13 دجنبر 2022 في باريس بفرنسا، عقد السيد عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمملكة المغربية، يومه الثلاثاء 13 دجنبر 2022، لقاءً ثنائياً مع رئيسة اللجنة الفرنسية لضبط الطاقة (CRE)، السيدة إيمانويل وارغون.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة من طرف هيئتي الضبط لتعزيز العلاقات الثنائية والعمل سويا في إطار التعاون الثلاثي متعدد الأطراف الذي يجمع بين الهيئتين داخل جمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط “ميدريڴ” والتي يشغل فيها السيد برضاش منصب رئيس الجمعية وجمعية هيئات ضبط الطاقة الفرنكوفونية “RegulaE.Fr”، والتي انتخب فيها مؤخرا نائبا أولا لرئيس الجمعية.
وأشادت السيدة وارغون، رئيسة اللجنة الفرنسية لضبط الطاقة، بالإنجازات التي حققتها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خلال تنفيذ المهام الموكولة إليها على الصعيدين الوطني والدولي والتي توجت بالتعيينات الجديدة والمختلفة في جمعيات جهوية تجمع بين هيئات ضبط الطاقة من مختلف القارات.
من جانبه، هنأ رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، رئيسة اللجنة الفرنسية لضبط الطاقة بمناسبة تعيينها، مؤكدا لها دعمه الكامل واستعداده لتوطيد الشراكة وتعزيز التعاون والتبادل داخل المؤسسات المتعددة الأطراف التي تنتمي إليها الهيئتان.

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