رجل مسلح يقتحم مقر الرئيس في غويانا

2022-12-15 / 19:49
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هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل الإعلام المحلية في غويانا بأن رجلا مسلحا بسكين اقتحم مقر رئيس الجمهورية عرفان علي في العاصمة جورجتاون، واعتدى على حراس المبنى.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن الرجل حضر إلى المقر، مطالبا بلقاء الرئيس. وطعن حارسة المقر بسكين، واستولى على سلاحها، ثم أطلق النار داخل المبنى.

وتمكن الحرس الرئاسي من السيطرة على الموقف، حيث أصيب المعتدي برصاص الحراس، ونقل إلى المستشفى على إثر إصابته.

ونقلت الحارسة المصابة إلى المستشفى أيضا، وهي بحالة خطيرة.

وحسب التقارير الإعلام، فإن المهاجم مواطن نيجيريا. ولم تكشف عن أي معلومات بشأن دوافعه المحتملة.

يذكر أن عرفان علي سياسي يساري من أصول هندية، ويتولى منصب الرئاسة في غويانا منذ عام 2020. وهو أول رئيس مسلم في تاريخ بلاده، وثاني رئيس دولة مسلم في المنطقة.

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