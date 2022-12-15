إصابة قائد شرطة بولندي بعد انفجار هدية تلقاها في أوكرانيا

هبة بريس _ وكالات

نُقل قائد الشرطة البولندية ياروسلاف شيمشيك إلى المستشفى إثر إصابته بجروح طفيفة نجمت عن انفجار هدية تلقاها من مسؤول أوكراني كبير، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية البولندية الخميس.

وجاء في بيان رسمي أن “انفجارا وقع أمس في الساعة 07:50 صباحا في غرفة مجاورة لمكتب قائد الشرطة”.

وأضاف “انفجرت إحدى الهدايا التي تلقاها قائد الشرطة خلال زيارة العمل التي قام بها إلى أوكرانيا في 11 و12 كانون الأول/ديسمبر”.

التقى ياروسلاف شيمشيك مسؤولين من الشرطة الأوكرانية وأجهزة الطوارئ خلال الزيارة، و”الهدية تلقاها من أحد رؤساء الأجهزة الأوكرانية”، وفق ما أوضحت الوزارة.

ووصف البيان جروح قائد الشرطة بأنها “طفيفة” وقال إنه لا يزال في المستشفى تحت المراقبة.

كما أصيب موظف مدني في مقر الشرطة الوطنية بجروح طفيفة لم تتطلب دخوله المستشفى.

وأوضحت الوزارة أن “الجانب البولندي طلب من الجانب الأوكراني تقديم تفسيرات”.

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