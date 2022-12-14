بونو: المقابلة لم تكن سهلة وكان حلمنا الوصول للنهائي

2022-12-14 / 23:23
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هبة بريس _ رياضة

انهزم المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء 14 دجنبر، على أرضية ملعب “البيت”، برسم نصف نهاية مونديال قطر 2022.

وقال حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو “المقابلة لم تكن سهلة لكن كان عندنا حلم الوصول للنهائي وكنا واثقين من الفوز بها لكن لم يكتب أظن أن الشباب لعبوا مباراة كبيرة وبذلوا مجهودا جبارا، كانت لدينا فرص، الحمد لله لهذا الأداء”

وأضاف بونو “ما تزال أمامنا مباراة يجب أن نواجهها بنفس الجدية التي أظهرنا في المباريات الماضية، صراحة هذه المجموعة أظهرت أنها قادرة على منافسة أكبر المنتخبات، لكن اليوم الهدف الأول صعب علينا المباراة لكن المنتخب أظهر أن لديه شخصية وخلق فرصا بعد هذا الهدف، من بعد جاءت فرصة سجلوا منها هدفا بشيء من الحظ”.

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