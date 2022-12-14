سي إن إن: أسود الأطلس يوحدون العرب

2022-12-14 / 19:41
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هبة بريس _ رياضة

سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المسيرة الاستثنائية للمنتخب المغربي لكرة القدم في كأس العالم في قطر تمكنت من توحيد العرب.

وأوضحت القناة الإخبارية، في مقال نشرته على موقعها على الإنترنت، أن مسيرة أسود الأطلس ميزت مونديال قطر، وفاقت كل التوقعات، ببلوغ مرحلة متقدمة من المنافسة لم يتمكن أي فريق إفريقي آخر من تحقيقها.

وذكرت بأن “نجاحات المغرب جسدت بعض اللحظات الخالدة، لاسيما بعد تعادل أسود الأطلس مع وصيف بطل 2018، كراوتيا، وانتصارهم المؤثر على بلجيكا صاحبة المركز الثاني حسب تصنيف الفيفا، فضلا عن فوزهم المستحق على كندا، وتصدرهم ترتيب المجموعة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “صور المدرب وليد الركراكي مرفوعا على أكتاف اللاعبين انتشاء بالنصر وصور اللاعبين ساجدين على العشب أصبحت أيقونية”، مضيفة أن “الصور التي كانت، بلا شك، أكثر حماسة في هذه التظاهرة الكروية كانت تلك الخاصة باحتفالات هؤلاء الأبطال مع أمهامتهم بعد تحقيق الفوز”.

وأضافت القناة الإخبارية الأمريكية أن “هذا الجو المبهج امتد إلى ما هو أبعد من ملاعب وشوارع قطر”، مسجلة احتفال الشعب العربي بانتصارات الفريق المغربي، الذي وصفته بلوحة فنية تتيح لكل شخص تقديم قراءاته لمسيرة أسود الأطلس نحو تحقيق المجد.

وتابعت بالقول “لطالما كانت للرياضة القدرة على تغيير العالم، ولكن مهما حدث خلال هذه الأسابيع الأربعة في قطر، فإن اللاعبين والمشجعين والصحفيين الذين يغطون المباريات يعرفون أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون مميزا”.

وأضافت أن اللاعبين المغاربة “أصبحوا شخصيات شبه أسطورية”، معتبرة أن فخر أمهات أسود الأطلس سيظل راسخا الذاكرة

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‫6 تعليقات

  4. بالتوفيق للمنتخب المغربي.ان شاء الله الى النهائي من بوابة فرنسا…
    ستكون مباراة ملحمية لكن منتخب المغرب قادر بإذن الله
    على مواصلة تحقيق المفاجأت للجميع …
    ليلة خروج الفرنسيين على يد المغرب بإذن الله

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