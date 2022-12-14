رسميا.. تشكيلة “الأسود” لمواجهة فرنسا
رسميا.. تشكيلة “الأسود” لمواجهة فرنسا
رياضة
الأربعاء ١٤ دجنبر ٢٠٢٢
17:54
رسميا.. تشكيلة “الأسود” لمواجهة فرنسا
مدي1 نيوز.كوم
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أعلن وليد الركراكي ، مدرب المنتخب الوطني عن تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه يومه الاربعاء 14 دجنبر 2022 منتخب فرنسا .
وتدخل المباراة التي ستجرى بملعب ” البيت” بمدينة الدوحة لحساب نصف نهاية كاس العالم التي تحتضنها قطر.
وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني:
1- ياسين بونو
2- اشرف حكيمي
3-نصير مزراوي
4- سفيان امرابط
5- نايف اكرد
6- غانم سايس
7- حكيم زياش
8- عز الدين اوناحي
17- سفيان بوفال
18- جواد ياميق
19- يوسف النصيري
دكة الاحتياط :
9- عبد الرزاق حمد الله
10- انس زروري
11- عبد الحميد الصابيري
12- منير المحمدي الكجوي
13- الياس شاعر
14- زكرياء بوخلال
15- سليم أملاح
16- عبد الصمد الزلزولي
20- اشرف داري
22- احمد رضا تكناوتي
23- بلال الخنوس
24- بدر بانون
25- يحيى عطية الله
26- يحيى جبران