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رسميا.. تشكيلة “الأسود” لمواجهة فرنسا

رياضة

الأربعاء ١٤ دجنبر ٢٠٢٢

17:54

رسميا.. تشكيلة “الأسود” لمواجهة فرنسا

مدي1 نيوز.كوم

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أعلن وليد الركراكي ، مدرب المنتخب الوطني عن تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه يومه الاربعاء 14 دجنبر 2022 منتخب فرنسا .

وتدخل المباراة التي ستجرى بملعب ” البيت” بمدينة الدوحة لحساب نصف نهاية كاس العالم التي تحتضنها قطر.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني:

1- ياسين بونو

2- اشرف حكيمي

3-نصير مزراوي

4- سفيان امرابط

5- نايف اكرد

6- غانم سايس

7- حكيم زياش

8- عز الدين اوناحي

17- سفيان بوفال

18- جواد ياميق

19- يوسف النصيري

دكة الاحتياط :

9- عبد الرزاق حمد الله

10- انس زروري

11- عبد الحميد الصابيري

12- منير المحمدي الكجوي

13- الياس شاعر

14- زكرياء بوخلال

15- سليم أملاح

16- عبد الصمد الزلزولي

20- اشرف داري

22- احمد رضا تكناوتي

23- بلال الخنوس

24- بدر بانون

25- يحيى عطية الله

26- يحيى جبران

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