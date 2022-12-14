قاعات الحفلات تنافس المقاهي وتنقل مباريات المنتخب الوطني

هبة بريس - الرباط

في مباراة تحبس الأنفاس ومن العيار الثقيل، يواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي، مساء يومه الأربعاء، برسم نصف نهائي مونديال قطر.

وفي هذا الصدد، فتحت عدد من قاعات الحفلات أبوابها أمام المواطنين، لمشاهدة مباريات أسود الأطلس وتشجيع المنتخب الوطني.

وقدمت قاعات الحفلات عروضا مغرية للمواطنين نافست من خلالها المقاهي، لجلب أعداد مهمة من الزبناء لمشاهدة مباراة الأسود في أجواء مميزة.

وأغرت قاعات الحفلات الزبناء بتقديم مشروبات وأكلات متنوعة، مع الاحتفال بمجموعات موسيقية “الجوق، الدقايقية” بعد نهاية كل مباراة.

هذا ولقيت هذه العروض إقبالا ملحوظا من قبل عدد من المواطنين الذين فضل بعضهم مشاهدة المباراة في هذه القاعات بسبب عروضها المغرية وبرودة الجو والأمطار، في حين اضطر آخرون للجوء لها بسبب اكتظاظ المقاهي.

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