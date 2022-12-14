صورة تعبيرية

أمن تمارة يوقف 3 أشخاص ويحجز 2370 قرص مخدر

2022-12-14 / 11:24
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تمارة، مساء أمس الثلاثاء 13 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يبلغون من العمر 27 و31 و34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس بترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والجس الوقائي عن العثور بحوزتهم على 2370 قرص طبي مخدر من نوع “زيبام”.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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