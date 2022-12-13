A woman states outside a tent in Roj detention camp in northeast Syria Wednesday, Feb. 9, 2022. Syrian Kurdish authorities are struggling to supervise tens of thousands of IS-affiliated foreign nationals they are holding in camps and prisons across northeast Syria, with no one to take them. A deadly prison attack last month has sharpened the focus on the detainees' uncertain future. (AP Photo/Baderkhan Ahmad)

نداء أممي لجمع 1.2 مليار دولار لمساعدة النساء والفتيات

2022-12-13 / 23:27
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هبة بريس _ وكالات

وجهت الأمم المتحدة، الثلاثاء، نداء لجمع تمويل بـ1,2 مليار دولار من أجل توفير الرعاية الصحية للنساء والفتيات، خصوصا المتواجدات في مناطق تشهد نزاعات مسلحة على غرار أوكرانيا.

وطلب صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يسعى إلى تحسين الصحة الإنجابية والأوضاع الصحية للأمومة، التمويل للعام المقبل وذلك في إطار جهوده لمساعدة النساء في 65 بلدا بما في ذلك بلدان تشهد نزاعات مسلحة مثل أفغانستان وسوريا واليمن.

والمبلغ المطلوب ضئيل مقارنة بالمبالغ القياسية التي طلبتها وكالات الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي والبالغة 51,5 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لـ230 مليون نسمة العام المقبل.

وأصبحت هذه الاحتياجات أكثر إلحاحا بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا وتداعيات التغير المناخي وخطر المجاعة في إفريقيا.

وأشار تقرير نقلا عن مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، أنه “حينما تقع الأزمات تواجه النساء والفتيات بشكل متزايد خطر التعرض للعنف الجنسي والاستغلال والاعتداء”.

وقالت إن وكالتها وفرت هذا العام مساعدات “منقذة للحياة” لأكثر من 30 مليون امرأة وفتاة وشابة.

وأشارت إلى أن هذه المساعدات تضمنت “خدمات ولوازم لرعاية التوليد في حالات الطوارئ بما يحول دون وفاة الأم أو الطفل، والتخطيط الأسري ووسائل منع الحمل في الحالات الطارئة والوقاية من العنف الجنسي والاستجابة له بما في ذلك التعامل العيادي مع الاغتصاب”.

لكنها شددت على أن “الاحتياجات تزداد والفجوات لا تزال قائمة”.

وفي تصنيف الدول اعتبرت الوكالة أن النساء والفتيات في أفغانستان هن الأكثر احتياجا للمساعدات، تليها سوريا وأوكرانيا واليمن والصومال والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا.

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