إعلامي مغربي ل”محمد صلاح”: “ولا كلمة تهنئة ولا تشجيع للمنتخب”

2022-12-13 / 09:21
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هبة بريس - القسم الرياضي

عاب الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر، على اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، تجاهله تهنئة ودعم المنتخب المغربي، بعد الإنجاز الذي حققه في كأس العالم بقطر.

وفي هذا الصدد، قال الإعلامي المغربي في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”: “ولا كلمة تهنئة ولا تشجيع في حق منتخب المغرب، بصراحة موقف غريب من لاعبنا العربي محمد صلاح الذي لم نتوقف يوما عن تشجيعه”.

وأضاف مخاطبا اللاعب المصري “خير إن شاء الله يا محمد. عسى المغاربة ما زعلوك في شي”.

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‫3 تعليقات

  1. هذا اللاعب المغرور والمتكبر لا ننتظر منه شيء حقود
    والتاريخ ينساه بسرعة

  2. الشعب المصري الشقيق كله معنا
    لانحتاج لتشجيع لاعب مغرور ولا نشعر به تماما
    عاشت مصر الحبيبة وعاش الشعب المصري الشقيق

  3. حقود, مغرور, بليد, غبي. الحمد لله, الشعب المصري لا يمثل في هذا الكائن الرخيص.

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