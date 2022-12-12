France's players celebrate their first goal during the Qatar 2022 World Cup quarter-final football match between England and France at the Al-Bayt Stadium in Al Khor, north of Doha, on December 10, 2022. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

“أوباميكانو” و “تشواميني” يغيبان عن تداريب منتخب فرنسا

2022-12-12 / 20:14
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هبة بريس _ رياضة

قبل يومين من المباراة المرتقبة أمام المغرب بنصف نهائي مونديال قطر، غاب نجما فرنسا، أوريلين تشواميني لاعب الوسط، والمدافع دايو أوباميكانو، الاثنين، عن مران منتخب الديوك، بحسب ما نقلت “رويترز” عن مسؤولي الاتحاد الفرنسي.

ولم يوضح الاتحاد الفرنسي السبب وراء غيابهما، لكن صحيفة “ليكيب” قالت إن أوباميكانو يعاني من التهاب في الحلق، بينما تعرض تشواميني لكدمة.

وأحرز تشواميني هدف فرنسا الأول بمرمى إنكلترا بالدور ربع النهائي من تسديدة بعيدة المدى، لكنه تسبب في حصول الإنكليز على ركلة جزاء ببداية الشوط الثاني بعد تدخل غير مبرر على بوكايو ساكا.

كما تسبب أوباميكانو بلقطة أخرى مثيرة للجدل في الشوط الأول، حين طالب الإنكليز بركلة جزاء أخرى بدعوى خطأ ارتكبه مدافع بايرن ميونيخ ضد نجم إنكلترا هاري كين.

ورغم استدعاء مسؤولي تقنية مساعد الحكم “الفار” للحكم البرازيلي ويلتون سامبياو لمعاينة اللعبة، إلا أنه رفض احتسابها ركلة جزاء.

وانتهت المباراة بفوز صعب لفرنسا بهدفين لهدف واحد.

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