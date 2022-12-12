فاران : المنتخب المغربي يدافع جيدا وستكون المباراة صعبة حقا

هبة بريس _ رياضة

قال رافائيل فاران، مدافع منتخب فرنسا لكرة القدم، أنه يتعين على فريقه “عدم الوقوع في فخ” التفكير بأنه حصل على مكان مضمون في المباراة النهائية ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، حيث قال “لدينا الكثير من الخبرة ولن نقع في فخ التفكير بأننا الطرف الأوفر حظا للتأهل للنهائي”.

وأضاف فاران “إذا كان منتخب المغرب قد صعد للدور قبل النهائي، فهذا ليس بسبب الحظ. إنهم يدافعون جيدا وستكون المباراة صعبة حقا أمامهم”.

وأوضح فاران “الأمر متروك لنا، مع لاعبينا الذين يمتلكون الخبرة، للمضي قدما. سينبغي علينا القتال بقوة ولن نعتقد أن الأمر سهل”.

وكتب منتخب المغرب اسمه بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم العالمية، بعدما بات أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور قبل النهائي في تاريخ بطولة كأس العالم، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 1930.

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