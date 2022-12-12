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أخنوش: متوسط الفرد من المياه سنويا سيتراجع من 620 إلى 560 متر مكعب

2022-12-12 / 17:11
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن متوسط الفرد من المياه يسجل تراجعا كبيرا، حيث يقدر متوسط نصيبه في السنة بـ 620 مترا مكعبا.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية، أنه من المرتقب أن ينخفض إلى 560 مترا مكعبا سنة 2030 بفعل التزايد السكاني، بعدما كان في حدود 2560 متر مكعب في ستينيات القرن الماضي. إضافة إلى التباين المسجل وطنيا في متوسط حصة الفرد من الماء سنويا، مشيرا إلى أنه في بعض المناطق يصل إلى 1000 متر مكعب، وفي مناطق أخرى لا يتجاوز 100 متر مكعب.

وبالموازاة مع التحديات الطبيعية التي تشهدها بلادنا، يضيف أخنوش، تعرف الموارد المائية استغلالا مفرطا للمياه الجوفية، نتيجة استفحال سلوكيات استهلاكية غير مسؤولة، لافتا إلى أنه أزيد من مليون متر مكعب من مياه نهر أم الربيع يتم يوميا استغلالها بصفة غير مرخصة، دون إغفال كون حوالي 40% من المياه تضيع عبر سيلانها من القنوات المائية، ناهيك عن إشكالية مصبات الأنهار في البحر، مما يتطلب التفكير في سبل تجميعها وتوجيهها إلى المناطق الأكثر تضررا لمواجهة الخصاص الحاصل.

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