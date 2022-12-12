أخنوش: حقينة السدود بلغت حوالي 3.82 مليار متر مكعب حتى فاتح دجنبر

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب تعرض إلى موجات متتالية من الجفاف، تظل أبرزها خلال الفترة ما بين 1940-1945 وبين 1980-1985، غير أن الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022 تبقى من بين أشد الفترات جفافا على الإطلاق،

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن إجمالي الواردات المائية بلغ حوالي 17 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل أدنى إجمالي للواردات خلال خمس سنوات متتالية في تاريخ المغرب.

وأضاف أخنوش، أن هذا المعطى يفسر التراجع الكبير للتساقطات المطرية بـــ 50 % على الصعيد الوطني مقارنة مع معدل التساقطات الاعتيادي، ناهيك عن التباين المجالي الذي تعرفه نسبة التساقطات، حيث تتركز 51% منها في 7 % فقط من المساحة الوطنية بكل من حوضي اللوكوس وسبو.

وأشار رئيس الحكومة، أن حجم المخزون المائي بحقينات السدود بلغ إلى غاية فاتح دجنبر الجاري، حوالي 3.82 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 23.8 % كنسبة ملء إجمالي مقابل % 34.6 سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية.

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