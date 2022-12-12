أخنوش: الحكومة خصصت 3 ملايير درهم لمواجهة ندرة المياه

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته و تماشيا والسياسة الملكية الحكيمة قررت تخصيص غلاف مالي يقدر ب 10,6 مليار درهم برسم ميزانية 2023 “بزيادة 5 ملايير درهم عن السنة الماضية” لتنفيذ مجموعة من المشاريع البنيوية والهيكلية.

ولتجنب السيناريو الأسوأ لا قدر الله، يقول أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب: “حرصنا على التتبع الحثيث لهذه الوضعية المقلقة، كما انكبت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الطابع الإستعجالي، وفي مقدمتها إعطاء الأولوية للماء الصالح للشرب في المناطق المتضررة، خاصة على مستوى أحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت، والتصدي بحزم لمختلف التأثيرات السلبية الناجمة عن الجفاف كالهجرة القروية وتضرر سلاسل الإنتاج الفلاحي”.

وأضاف: “كما وضعت الحكومة برنامجا استعجاليا لمواجهة إشكالية ندرة المياه، رصدت له غلافا ماليا بقيمة 3 ملايير درهم، يهم كافة الأحواض المائية المتضررة من نقص المياه، فضلا عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين لإعادة توزيع العجز وتجاوز تبعاته”.

وهمت هذه التدابير،بحسب رئيس الحكومة-، أربعة أحواض مائية، ويتعلق الأمر بكل من حوض أم الربيع، وتانسيفت، وملوية، وجهة درعة تافيلالت، بكلفة إجمالية تقدر بــ 2,335 مليار درهم.

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