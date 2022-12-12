مذيعة مصرية ل”معجبات بونو”: “سيبوه يركز في شغله”

2022-12-12 / 12:14
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نجلاء مزيان

انتقدت الإعلامية المصرية ياسمين عز عبر برنامجها الذي يبث على قناة mbc، بعض معجبات حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو، مطالبة إياهن بالابتعاد عنه من أجل التركيز في مبارياته.

و قالت عز:”سيبوه يركز في شغله، مش كده، هو وسيم وطول بعرض، ولكنه متجوز ومخلف، وبيحب مراته وبيموت فيها فميصحش الكلام اللي بتبعتوه له ولمراته”.

وأضافت:”مش معنى أن زوجته إيمان منزلتش ليهم صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها مش بتحبه يمكن بتخاف عليه من الحسد، اتعلموا منها بدل ما تتنمروا عليها، وشوفوا إزاي مهتمة بأكله ومظهره وشعره وبصحته، كوني له إيمان يكن لكي بونو”.

و تفاعل العديد من النشطاء و كذا بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، مع مقاطع فيديو المذيعة المصرية حيث تم تداولها على نطاق واسع.

و من جانب آخر، يستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الفرنسي يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي مونديال قطر، حيث يتطلع إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.

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