بن جرير.. إيقاف قاصر متورط في قتل شخص بالشارع العام

هبة بريس - بن جرير

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بنجرير، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي للموت.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه بتعريض ضحية قاصر بدوره لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض تسبب في وفاته بالشارع بمدينة بنجرير، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الجريمة.

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