تورنتو.. أجواء ابتهاج وفرح في صفوف الجالية اليهودية المغربية بعد تأهل الأسود

هبة بريس - و م ع

أكد رئيس الجالية اليهودية المغربية بتورنتو، سيمون كيسلاسي، أن أفراد هذه الجالية يعيشون “فترة ابتهاج وفرح واحتفال”، بعد “الأداء الممتاز” لأسود الأطلس خلال كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وقال السيد كيسلاسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “أسود الأطلس قادرون على منافسة أي منتخب آخر في العالم”.

وأبرز رئيس الجالية اليهودية المغربية بتورنتو “عقب كل هذه الانتصارات المجيدة، تعرب جاليتنا عن تهانيها لملكنا الحبيب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والشعب المغربي قاطبة، وكذا نجومنا من لاعبي المنتخب الوطني والمدرب الرائع والفريد، وليد الركراكي”.

وقال السيد كيسلاسي إن أفراد الجالية اليهودية المغربية في تورنتو وإخوانهم المسلمين المغاربة بالمدينة تابعوا بمركز الجالية في هذه الحاضرة الكندية، مباريات المنتخب المغربي خلال مونديال قطر، في جو احتفالي وبروح وطنية صادقة.

وبخصوص مباراة أسود الأطلس المقبلة في مواجهة فرنسا برسم نصف نهائي كأس العالم، قال السيد كيسلاسي “نحن المغاربة من جميع الأديان في تورنتو نؤمن بالنصر”.

وأضاف “رغبتنا هنا في تورنتو أن نرى المغرب يلعب النهائي ويفوز بكأس العالم إن شاء الله”.

وقد تأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي أكبر تظاهرة كروية عالمية، عقب فوزهم على البرتغال بهدف مقابل صفر، السبت، على أرضية ملعب الثمامة.

وسجل هدف الفوز لأسود الأطلس اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة 42.

ومن أجل حجز مكان ضمن نهائي مونديال قطر 2022، سيواجه المنتخب المغربي، الأربعاء المقبل، نظيره الفرنسي.

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