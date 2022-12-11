أردوغان : اذا لم تهدأ اليونان عن الاستفزازات فان الطائرات والمسيرات التركية ستضرب أثينا

2022-12-11 / 20:28
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إنه إذا لم تهدأ اليونان (تتوقف عن الاستفزازات)، فإن الطائرات الحربية والمسيرات التركية المسلحة ستضرب أثينا”.

وفي التفاصيل، أوضح أردوغان قائلا: “اليونان تخاف من طائراتنا الحربية وطائراتنا المسلحة من دون طيار..يقولون إنها ستضرب أثينا..إذا لم يهدأوا (يتوقفوا عن الاستفزازات) سنضرب طبعا..تركيا لا تعبث بهذه القضايا”.

وقال أردوغان: “أصبحنا ننتج صواريخنا بأنفسنا وهذا أمر يخيف اليونان، فعندما تتحدث عن صاروخ “طيفون” تشعر اليونان بالخوف وتقول إنه يستطيع ضرب أثينا”.

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