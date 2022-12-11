أردوغان : اذا لم تهدأ اليونان عن الاستفزازات فان الطائرات والمسيرات التركية ستضرب أثينا

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إنه إذا لم تهدأ اليونان (تتوقف عن الاستفزازات)، فإن الطائرات الحربية والمسيرات التركية المسلحة ستضرب أثينا”.

وفي التفاصيل، أوضح أردوغان قائلا: “اليونان تخاف من طائراتنا الحربية وطائراتنا المسلحة من دون طيار..يقولون إنها ستضرب أثينا..إذا لم يهدأوا (يتوقفوا عن الاستفزازات) سنضرب طبعا..تركيا لا تعبث بهذه القضايا”.

وقال أردوغان: “أصبحنا ننتج صواريخنا بأنفسنا وهذا أمر يخيف اليونان، فعندما تتحدث عن صاروخ “طيفون” تشعر اليونان بالخوف وتقول إنه يستطيع ضرب أثينا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0