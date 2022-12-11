تهاني من وراء الحدود بين جزائريين ومغاربة بعد تأهل “أسود الأطلس

هبة بريس

وجّهت شخصيات سياسية في الجزائر، التهنئة للمنتخب المغربي عقب إنجازه التاريخي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم، مع التأكيد على قوة العلاقة التي تجمع الشعبين رغم الخلافات السياسية الكبيرة بين البلدين.

وظهر في الشارع بشكل واضح، حماس الجزائريين وتشجيعهم للمنتخب المغربي، وهو ما أكدته العديد من الصور والفيديوهات التي تبيّن التفاعل في المقاهي مع هدف أسود الأطلس، والتعليقات الكثيرة المباركة للمغاربة على مواقع التواصل.

وأعاد تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم بقطر بعث التحايا بين جزائريين ومغاربة، بعد أن أظهرت فيديوهات نشرت السبت اصطفاف الطرفين بمنطقة “بين لجراف” بمدينة مرسى بن مهيدي الجزائرية، المحاذية لمدينة السعيدية المغربية لتبادل التهاني بمناسبة فوز وتأهل المنتخب المغربي

وأظهرت فيديوهات، نشرت البارحة، خروج العشرات نحو المنطقتين الحدوديتين لتبادل الهتافات وشعارات الفوز والفرحة وإطلاق منبهات السيارات تحت الأضواء الكاشفة.

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